Москвичей ждет холодная и пасмурная погода на 9 мая

Холодные воздушные массы из Арктики принесут похолодание в столицу. Девятого мая в Москве ожидается около 10 градусов тепла, возможен дождь, рассказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ночь на 9 мая температура может опуститься ниже нулевой отметки и составить от -4 до +1 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше 10 градусов. Ожидается облачная погода с дождем.

Вильфанд отметил, что перед Парадом Победы на Красной площади может потребоваться разгон облаков. Сейчас синоптики уточняют тип облачности, чтобы определить подходящий тип реагентов.