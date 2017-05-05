Останкинская башня откроет для экскурсантов внутренний каркас сооружения

Останкинская башня в канун Дня радио откроет новый туристический маршрут. Он называется «технический» и позволяет увидеть внутренний каркас башни, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

С пятницы, 5 мая, экскурсанты смогут побывать в ранее закрытых для посещений технических помещениях башни на отметке 85 метров.

Как отмечается, только здесь можно увидеть стальные тросы, которые призваны поддерживать устойчивость конструкции даже при максимальном отклонении шпиля до 12 метров.

Основная задача Останкинской башни, которой в этом году исполняется 50 лет, — трансляция телевизионного и радиосигнала.