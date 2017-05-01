В Москве начали отключать отопление

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что с восьми утра столичные энергетики в связи с установившейся погодой начали отключать в столице отопление.

Как передает "Интерфакс", на летний режим системы теплоснабжения в Москве переводятся при установлении среднесуточной температуры выше +8 градусов пять дней подряд.

Все на полное отключение отопления в Москве потребуется трое суток. В последнюю очередь будут отключены школы, детские сады, больницы и поликлиники.

После этого в Москве начнутся профилактические работы на системах теплоснабжения, которые завершатся к 25 августа.