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Московский Комсомолец

В Москве начали отключать отопление

В Москве начали отключать отопление
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что с восьми утра столичные энергетики в связи с установившейся погодой начали отключать в столице отопление.
Как передает "Интерфакс", на летний режим системы теплоснабжения в Москве переводятся при установлении среднесуточной температуры выше +8 градусов пять дней подряд.
Все на полное отключение отопления в Москве потребуется трое суток. В последнюю очередь будут отключены школы, детские сады, больницы и поликлиники.
После этого в Москве начнутся профилактические работы на системах теплоснабжения, которые завершатся к 25 августа.
В Москве
Петр Бирюков
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