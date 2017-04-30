Фанаты «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом дерби

Фанаты «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом московского дерби, которое пройдёт в рамках 26-го тура российской Премьер-Лиги сегодня, 30 апреля. Разгонять фанатов пришлось конной полиции, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Ранее начало матча было перенесено с 17:00 на 17:15 мск. Судя по всему, это связано с Гран-при России Формулы-1, которое проходит в Сочи и началось в 15:00. Гонка затянулась из-за ряда дорожных инцидентов.