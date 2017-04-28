Синоптики рассказали о погоде на праздники

В выходные в Москве столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла, об этом со ссылкой на погодный центр «Фобос» сообщает РИА Новости.

Суббота, 29 апреля, по данным специалистов, будет облачной, но без осадков. Ожидается 19-21 градус тепла.

В воскресенье, 30 апреля, воздух прогреется до +20… +22 градусов. По данным специалистов, над городом начнет укрепляться антициклон, из-за которого в столице ожидается переменная облачность, но без осадков.

1 мая синоптики обещают, что антициклон сохранится, а температура воздуха понизится на несколько градусов до 18-20 градусов тепла.

«В первый рабочий день на погоду в регионе окажет влияние атмосферный фронт с северо-запада. Днем станет больше облаков, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», - рассказал представитель погодного центра «Фобос».

Температура при этом сохранится на отметках +18… +20 градусов.