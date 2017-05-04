Собянин сообщил о возможном сносе девятиэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города могут включить в программу реновации девятиэтажные жилые дома в том случае, если они находятся в ветхом состоянии и попадут в поквартальную застройку. Об этом сообщает kp.ru.

«Девятиэтажки мы не собираемся сносить, но если они попадают в поквартальную застройку и находятся в ветхом, тяжелом состоянии, и жители будут требовать от нас, мы можем рассмотреть это, но в порядке большого исключения», - сказал Собянин.

В среду, 3 мая, был опубликован список домов, которые предполагается снести. В него попали 4 566 зданий из 85 районов столицы. Голосование среди владельцев квартир в данных домах пройдет с 15 мая по 15 июня.

В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о создании программы реновации пятиэтажек. Согласно проекту, старые хрущевки вместо капитального ремонта предлагается сносить. Глава государства данную инициативу поддержал.

Позже Путин заявил, что не станет подписывать документы о реновации жилья в том случае, если будут нарушены права москвичей. Глава государства также поручил правительству проработать законопроект «как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью». По его словам, предложения должны быть приняты в соответствии с добровольным согласием жителей пятиэтажек.