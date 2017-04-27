10 километров за 69 лет. К чему привела репетиция парада

В Москве начался дорожный коллапс. По данным « Яндекс . Пробки», водителям понадобится 69 лет, чтобы проехать 10 километров по центру столицы. Об этом сообщает «Рамблер».

Фото: Рамблер. Скриншот пользователя "Яндекс карты"

На момент написания новости загруженность дорог оценивается сервисом на 8 баллов. По прогнозу «Яндекс. Пробки», к 19 часам оценка загруженности дорог достигнет 9 баллов. Тяжелая ситуация сложилась на Садовом кольце. Автомобили на Чистопрудном бульваре, Москворецкой и Кремлевской набережных, Гоголевском бульваре, Новом Арбате движутся со скоростью 3 километра в час. Скорость движения на МКАД – 7 километров в час. Транспортный коллапс вызван перекрытием с 17:00 части Садового кольца, Тверской улицы, Манежной улицы и ряда крупных улиц для репетиции парада, а также многочисленными дорожными работами.

В «Яндекс. Пробки» ранее предупреждали о тяжелой дорожно-транспортной ситуации в преддверии майских праздников. В сервисе сообщили, что 25 и 26 апреля светофор впервые с февраля 2017 года показал 9 баллов. По данным аналитиков, 28 апреля основные заторы будут зафиксированы на загородных трассах.