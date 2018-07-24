Москва заняла первое место в мире по приросту транспортных магистралей

Москва занимает первое место в мире по приросту улично-дорожной сети и транспортных магистралей к общему объему застройки, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

С 17 по 22 июля в столичном парке «Зарядье» проходил Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

«К форуму было проведено 10 различных исследований, которые были заказаны у различных ведущих мировых консалтинговых компаний. По приросту улично-дорожной сети и транспортных магистралей к общему объему застройки мы вообще на первом месте в мире. Те программы, которые мы начали 6-7 назад под руководством мэра, они дают сейчас плоды», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что среди 14 мегаполисов мира Москва по показателям комфортности проживания находится на четвертом месте наряду с Лондоном и Нью-Йорком

«Мы на втором месте в мире по зеленым насаждениям, чуть-чуть буквально уступаем Гонконгу . По шаговой доступности к объектам социальной инфраструктуры у нас оказался лучший показатель в мире, по шаговой доступности к объектам культуры мы на 2-3 месте в мире. То есть по многим показателям мы на сегодняшний день в мировых лидерах, и мы понимаем, к чему еще нужно стремиться», — сказал Хуснуллин.