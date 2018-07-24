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Москва заняла первое место в мире по приросту транспортных магистралей
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Москва заняла первое место в мире по приросту транспортных магистралей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Москва занимает первое место в мире по приросту улично-дорожной сети и транспортных магистралей к общему объему застройки, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
С 17 по 22 июля в столичном парке «Зарядье» проходил Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».
«К форуму было проведено 10 различных исследований, которые были заказаны у различных ведущих мировых консалтинговых компаний. По приросту улично-дорожной сети и транспортных магистралей к общему объему застройки мы вообще на первом месте в мире. Те программы, которые мы начали 6-7 назад под руководством мэра, они дают сейчас плоды», — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что среди 14 мегаполисов мира Москва по показателям комфортности проживания находится на четвертом месте наряду с Лондоном и Нью-Йорком.
«Мы на втором месте в мире по зеленым насаждениям, чуть-чуть буквально уступаем Гонконгу. По шаговой доступности к объектам социальной инфраструктуры у нас оказался лучший показатель в мире, по шаговой доступности к объектам культуры мы на 2-3 месте в мире. То есть по многим показателям мы на сегодняшний день в мировых лидерах, и мы понимаем, к чему еще нужно стремиться», — сказал Хуснуллин.
Он подчеркнул, что по результатам урбанистического форума готовятся рекомендации для обсуждения у мэра Москвы Сергея Собянина.
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