Москва стала вторым в мире зеленым мегаполисом

Хуснуллин подчеркнул, что экология на сегодняшний день — один из приоритетов развития мировых агломераций, и столичные власти продолжат создание новых зеленых зон и парков, передает "Интерфакс"

"Эта работа будет учтена и в рамках программы реновации", — отметил заммэра.

За последние годы в Москве появилось несколько новых парков, не забывали и о старых — их благоустраивали.

По комфортности городской среды Москва занимает четвертое место в мире и второе — по строительству дорог. Российская столица также признана единственным мегаполисом, где темпы развития дорог выше темпов общей застройки территорий.