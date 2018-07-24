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Москва стала вторым в мире зеленым мегаполисом
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Москва стала вторым в мире зеленым мегаполисом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Российская столица уступает в рейтинге только Гонконгу.
Хуснуллин подчеркнул, что экология на сегодняшний день — один из приоритетов развития мировых агломераций, и столичные власти продолжат создание новых зеленых зон и парков, передает "Интерфакс".
"Эта работа будет учтена и в рамках программы реновации", — отметил заммэра.
За последние годы в Москве появилось несколько новых парков, не забывали и о старых — их благоустраивали.
По комфортности городской среды Москва занимает четвертое место в мире и второе — по строительству дорог. Российская столица также признана единственным мегаполисом, где темпы развития дорог выше темпов общей застройки территорий.
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