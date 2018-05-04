Лебеди-шипуны открыли новый сезон в Парке Горького

С приходом устойчиво теплой погоды в Москве в Парк Горького вернулись лебеди-шипуны, сегодня, 4 мая, их выпустили из специального вольера, где они обитали в холодное время года, сообщает пресс-служба парка.

"Два самца и самка уверенно прошествовали прямиком в воду: проплыли первый круг и грациозно "потянулись", расправив белоснежные крылья", — рассказывают сотрудники парка.

Увидеть лебедей можно на Голицынских прудах. При желании гости могут захватить с собой хлеб — кормить водных обитателей не воспрещается.

Летом в семействе утиных ожидается пополнение — в Парке Горького появятся еще два лебедя, на этот раз черных.