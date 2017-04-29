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В Москве объявлено штормовое предупреждение
В Москве объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера субботы.
«С 15:30 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/ с и выше», — отмечается в сообщении Росгидромета, сообщает ТАСС.
Как обычно в таких случаях, автомобилистов просят не парковаться под деревьями, а пешеходам рекомендуют сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.
В субботу в Москве отмечается резкое потепление. Накануне воздух в столице прогрелся до плюс 7 градусов, сегодня уже к 15:00 мск столбики термометров показали 23,5 градусов по Цельсию. 29 апреля стало самым теплым в Москве с начала года.
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