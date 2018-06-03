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В Москве локализовали возгорание металлического строения
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В Москве локализовали возгорание металлического строения 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар металлического строения, которое находится на юго-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что на улице Южнопортовая в Москве горит металлическое строение на площади 40 на 15 метров, для тушения пожара направлен вертолет Московского авиационного центра.
"Принятыми мерами в 07.03 пожар был локализован", — говорится в сообщении.
Добавляется, что вертолет, направленный на место происшествия для ликвидации пожара, осуществил пять сбросов воды.
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