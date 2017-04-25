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Названы даты отключения горячей воды в Москве
ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» начнет профилактические отключения воды в Москве с 10 мая, сообщается на сайте компании.
МОЭК запустила сайт, с помощью которого жители столицы смогут узнать, когда в их домах будут отключения горячей воды.
Продолжительность отключения горячей воды составит не более 10 дней. Во время профилактики компания проведет капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностику сетей, перекладку трубопроводов с применением новых технологий. Работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов.
Профилактические отключения завершатся до 25 августа.
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