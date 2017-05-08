9 мая в Москве состоится праздничный артиллерийский салют в честь 72-й годовщины Победы

Праздничный артиллерийский салют в ознаменование 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет произведен в городе-герое Москве 9 мая в 22:00 мск, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсят около 10 тыс. фейерверочных выстрелов. В течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов", - уточнили в военном ведомстве

Салютные установки будут размещены в 16 точках в Москве.