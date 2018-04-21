На Москву обрушился ураган 

Солнечную и тёплую погоду в Москве сменили ливень, гроза и штормовой ветер. В центре столицы с одного из зданий сорвало крышу, пострадали двое. Из-за падения дерева госпитализирован трехмесячный ребенок. На Садовом кольце рекламный щит упал на машину, еще несколько авто пострадали от падения деревьев. Из-за непогоды в столице для посещений закрыты все парки. Оранжевый уровень опасности продлен на сутки. Он также действует в Подмосковье, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Сегодня вечером температура воздуха в этих регионах резко понизится, в воскресенье ожидаются мокрый снег и сильный ветер.