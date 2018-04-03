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Для участников субботников объявлены фотоконкурсы
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Власти Москвы объявили фотоконкурсы для активных участников субботников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комплекс городского хозяйства Москвы объявил фотоконкурсы для активных участников субботников, которые пройдут в апреле в столице, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса.
Правительство Москвы и комплекс городского хозяйства каждый год проводят месячник благоустройства территории после зимнего сезона. Субботники — финал весенних благоустроительных работ с массовым участием москвичей, трудовых коллективов, студентов и других учащихся. Первый общегородской субботник в этом году запланировано провести 14 апреля, второй — 21 апреля. Принять участие в них может любой желающий.
"С 1 по 30 апреля продлится конкурс селфи в официальных аккаунтах комплекса городского хозяйства. Чтобы стать участником конкурса достаточно сделать оригинальное селфи, разместить его с хэштегом #Янасубботник в любой из социальных сетей, где вы зарегистрированы… Авторы самых популярных фотографий получат возможность побывать на экскурсии на одном из уникальных объектов КГХ Москвы", — говорится в сообщении.
Помимо этого, департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы в четвёртый раз проведет традиционный фотоконкурс среди пользователей Facebook на лучший снимок с общегородского субботника. "Чтобы принять участие в состязании, необходимо прийти на субботник, сделать оригинальные фотографии и опубликовать их на личной странице с хэштегом #ЧистаяМосква", — рассказали в КГХ.
Лучшие снимки будут опубликованы на официальной странице департамента ЖКХ и на страницах в соцсетях комплекса городского хозяйства. При оценке работ будет учитываться креативность, творческий поход и личный вклад пользователя в уборку столицы. Трое победителей конкурса получат подарки.
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