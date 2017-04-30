В Москве 1 мая начнут отключать отопление

Отопительный сезон завершается в Москве, тепло в домах Москвы будут отключать с понедельника, 1 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

"С 1 мая в Москве начнут отключать отопление", — сказал Бирюков.

Он пояснил, что по существующим нормативам отопление в городе отключается, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд и имеет положительную динамику.

Заммэра напомнил, что отопление в Москве отключают поэтапно.

"Сначала батареи отключат на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом на социальных объектах — в детских садах, школах больницах, поликлиниках", — уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков подчеркнул, что на отключение отопления энергетикам отводится пять дней, но, как правило, они справляются быстрее.

Он заявил, что нынешний отопительный сезон начался в сентябре и прошел без сбоев и аварий. "Тепловые и энергетические системы полностью выдержали нагрузку", — добавил заммэра.