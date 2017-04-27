Продажа алкоголя в местах массовых гуляний в Москве будет запрещена на майские праздники

На майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя. 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости. Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий», - приводятся в сообщении слова главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова

Отмечается, что в этом году Праздник Весны и Труда, 1 Мая, выпадает на понедельник, поэтому он объявлен нерабочим днем. День Победы, 9 мая, россияне будут отмечать во вторник, предшествующий ему понедельник также объявлен выходным.

На майские праздники в Москве подготовили сотни массовых мероприятий, среди них концерты, кинопоказы, театральные постановки. Празднование развернется на 35 центральных и девяти окружных площадках. В День Победы в 19 городских парках и на ВДНХ запустят фейерверки.

Кроме того, в эти дни в Москве будет проходить фестиваль «Московская весна». Горожан ждут мастер-классы, пешие экскурсии и анимационная программа. Всего в мероприятиях задействовано 57 площадок, из них 38 будут музыкальными. На них выступят участники международного вокального конкурса «Московская весна a ca ella», который впервые проводят на фестивале.