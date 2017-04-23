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В Москве продлено штормовое предупреждение
В воскресенье, в Москве, сохранится шквалистый ветер. Об этом сообщили столичные синоптики.
«Сегодня с 10:00 до 21:00 в Москве сохранится сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — цитирует Интерфакс собеседника в столичном метеобюро.
Гидрометцентр России уточняет, что порывы юго-западного и западного ветра в Москве могут достигать 20 м/с.
Накануне в Москве было объявлено штормовое предупреждение.
Ранее НСН сообщала, что похолодание в Москве может затянуться до майских праздников.
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