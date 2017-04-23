В Москве продлено штормовое предупреждение

В воскресенье, в Москве, сохранится шквалистый ветер. Об этом сообщили столичные синоптики.

«Сегодня с 10:00 до 21:00 в Москве сохранится сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — цитирует Интерфакс собеседника в столичном метеобюро.

Гидрометцентр России уточняет, что порывы юго-западного и западного ветра в Москве могут достигать 20 м/с.

Накануне в Москве было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее НСН сообщала, что похолодание в Москве может затянуться до майских праздников.