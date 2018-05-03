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Три человека пострадали в результате резкого торможения автобуса в центре Москвы
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Три человека пострадали в результате резкого торможения автобуса в центре Москвы 

ТАСС 16 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Водитель автобуса в центре Москвы применил экстренное торможение, в результате чего пострадали три пассажира, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.
"Три человека пострадали в результате резкого торможения автобуса 11-го маршрута в районе Яузского бульвара", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пострадавших осматривают врачи скорой помощи.
Накануне аналогичный случай произошел на Хорошевском шоссе. Тогда пострадали двое взрослых и трое детей.
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