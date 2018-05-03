Три человека пострадали в результате резкого торможения автобуса в центре Москвы 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Водитель автобуса в центре Москвы применил экстренное торможение, в результате чего пострадали три пассажира, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.
"Три человека пострадали в результате резкого торможения автобуса 11-го маршрута в районе Яузского бульвара", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пострадавших осматривают врачи скорой помощи.
Накануне аналогичный случай произошел на Хорошевском шоссе. Тогда пострадали двое взрослых и трое детей.