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На юге Москвы произошел пожар в жилом доме
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На юге Москвы произошел пожар в жилом доме 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Люди пострадали при пожаре в квартире одного из домов на юге Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
Согласно сообщению, в 10.02 поступило сообщение о загорании по адресу: Москва, улица Борисовские пруды, дом 44.
"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и в 10 часов 27 минут ликвидировали загорание личных вещей на общей площади около 5 квадратных метров в одной из квартир. К сожалению, в результате пожара пострадали люди", — говорится в сообщении.
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