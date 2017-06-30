«Надеемся, до смерча не дойдет». Синоптики обратились с предупреждением к москвичам

Корреспондент проекта Meteoweb.ru Алексей Сафонов заявил, что в пятницу, 30 июня, синоптики прогнозируют в Москве интенсивные осадки, грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает BFM

«Больше 100 лет назад, 29 июня 1904 года, именно при прохождении теплого атмосферного фронта в Москве возник смерч, который описал Гиляровский, но мы надеемся, что до смерча не дойдет», - заявил Сафонов.

В субботу, 1 июля, по его словам, будет жарко, днем и вечером возможны кратковременные осадки с грозами. К воскресенью, 2 июля, температура опустится до 21 градуса, в понедельник, 3 июля, будет еще немного холоднее.

Температура воздуха в столице 30 июня будет варьироваться от 26 до 28 градусов тепла, по области ожидается 23-28 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что 30 июня в Москве будет действовать предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности. В МЧС предупредили, что из-за ухудшения погоды возможны подтопления некоторых улиц столицы, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, рекламных конструкций, а также остекления зданий.

Из-за неблагоприятных прогнозов коммунальные службы Москвы переводят в усиленный режим работы.