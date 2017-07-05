В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за дождя и сильного ветра

Главное управление МЧС России по Москве в среду, 5 июля, объявило экстренное предупреждение в связи с дождём, грозами и сильными порывами ветра.

«По информации синоптиков (Росгидромет) в ближайший час с сохранением на вечер 5 июля 2017 года в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее НСН со ссылкой на МЧС сообщило о росте уровня воды в реках Московского региона за последние трое суток.