В Москве стартовало онлайн-голосование по реновации пятиэтажек

Голосование собственников и нанимателей квартир по социальному найму о включении их домов в программу реновации жилья в Москве проходит в электронной системе "Активный гражданин" (ag.mos.ru); оно стартовало раньше срока в воскресенье.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

Ранее сообщалось, что проголосовать можно будет по двум каналам – дистанционно в электронной системе "Активный гражданин" (ag.mos.ru) и в любом центре госуслуг "Мои документы" независимо от места жительства. При желании собственники помещений в пятиэтажке могут провести общее собрание для принятия решения об участии либо неучастии своего дома в программе реновации. Выбор формы голосования остается за жителями.

При желании в центрах госуслуг можно будет проголосовать по паспорту, не предъявляя документы на квартиру в пятиэтажке. Однако в этом случае специалисты центра проведут дополнительную проверку права гражданина на участие в голосовании. Его голос будет учтен только после успешного прохождения проверки.

Несовершеннолетние дети участвовать в голосовании не смогут, однако их родители или законные представители получат возможность принять участие в голосовании от их имени.