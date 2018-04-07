Траты на Пасху в Греции — дело святое

Москва , 7 апреля — «Вести. Экономика» Греки могут не внести очередной платеж по кредиту, не оплатить следующий семестр обучения ребенка и даже отложить покупку недвижимости, но Светлую Пасху каждый житель Эллады просто обязан отпраздновать с размахом. Рассказывает Наталья Семиониди.

Деньги на этот праздник в семьях откладывают как раз в тот момент, когда начинается Великий пост. Потому как через 40 дней целую неделю нужно будет нести большие расходы, а на заработки времени и вовсе не будет: сплошные ритуалы, традиции и обычаи целых 7 дней!"Великая неделя" — так греки называют 7 предпасхальных дней. Пасха — это равнозначный Рождеству праздник в стране. К нему готовятся с особым пристрастием. 97% населения страны — христиане. Совершенно логично, что все христианские праздниками давно стали национальными. Так же как и на Рождество, владельцы бизнесов обязаны пораньше выплатить зарплаты сотрудникам и обеспечить им каникулы, минимум, на неделю. Для экономики страны, переживающей кризис, любой национальный праздник — вполне прибыльное событие. Среднестатистическая греческая семья оставляет в магазинах и супермаркетах страны около 2000 евро в предпасхальную неделю.

В «Великую неделю» все магазины и госучреждения работают по специальному графику. Определены часы для ежедневного обязательного посещения церкви. Банки, аптеки, супермаркеты, школы, театры украшены праздничной символикой: кроликами, пасхальными яйцами, цветами. Траты на праздничный дизайн рабочих помещений обязательно должны быть учтены в бюджете каждой греческой фирмы. Ритейл активно использует пасхальную символику для продажи товаров и услуг. Причем, скидок в предпасхальную неделю не жди: и крупные сетевые маркеты, и частные лавочки со штучным товаром хотят заработать на празднике. Греки убирают свои дома, не жалея денег на праздничные декорации квартир, домов, рабочих мест и даже автомобилей. В четверг двери всех офисов закрываются и только в следующий вторник греки выйдут на работу. Большинство жителей крупных городов уезжают в деревни, чтобы отметить Пасху с семьей. Те, кто живут за пределами Греции, студенты или карьеристы, обязательно вернутся домой к воскресенью.

Порядка 50% бюджета уйдет на расходы, связанные с поездками в другие города, праздничный обед для сотрудников фирмы, школьные ярмарки, ежедневные обеды с родственниками в течение «Великой недели», декорации и самое главное продовольственные закупки к воскресенью. Вторая часть праздничных семейных сбережений должна быть потрачена на религиозные обычаи. Ведь каждый христианин Греции строго их соблюдает буквально с пеленок. Понедельник называют «чистым». В отличие от российской православной традиции, у греков только в «чистый» понедельник следует держать пост, не есть «животную» пищу. В среду все крестные мамы навещают своих крестников и дарят им те самые «лампады», с которыми дети в обязательном порядке идут в храм субботним вечером. «Лампады» начинают продавать во всех магазинах города за 2-3 недели до Пасхи. Цена такой свечи, в зависимости от ее украшения, от 1300 до 7000 рублей.

В четверг, пятницу и субботу греки непременно посещают храм. В четверг хозяйки обязательно подают на обед хлеб, приготовленный по особому рецепту. Яйца тоже красят в четверг. В каждом районе больших городов страны именно в четверг, прямо на улицах фермеры из деревень и с островов продают овощи, фрукты, молочные продукты и яйца. Там все хозяйки и купят этот пасхальный продукт № 1. Цена яиц от 15 до 60 центов за штуку в зависимости от размера. Яйцо на Пасху считается символом новой жизни и, собственно, нового жизненного цикла. Так что это пасхальное угощение следует обязательно приготовить к празднику. Пятница в Греции — тихий спокойный день, до 13.00 все магазины закрыты, а госучреждения не работают уже с обеда четверга.

В субботу к 23.00 храмы переполнены прихожанами. Если вы захотите присутствовать на пасхальной службе в греческом храме, то вам стоит заблаговременно занять место: ближе к полуночи даже на улице вокруг храма будет очень людно. В течение часа идет пасхальная служба. В последние минуты субботы священник выключает свет в храме и ровно в полночь зажигает первую пасхальную свечу, громко объявляя «Христос Воскрес». Прихожане, радостно обнимаясь, поздравляют друг друга. Каждый приносит в храм «лампаду» -большую свечу, украшенную лентами и цветами. «Лампаду» следует зажечь в храме и, желательно, суметь донести ее до дома, чтобы внести «святой огонь» в свой дом. Тогда, как считают греки, счастье и любовь, покой и радость весь год будут царить в доме.

В субботу, сразу после полуночи, греки угощают друг друга «магаритцей» (горячим супом из куриной печени) и соревнуются в разбивании яиц. Считается, что тот человек, чье яйцо не разобьётся в этих соревнованиях — будет крайне удачлив весь следующий год. Детям обязательно нужно подарить шоколадные яйца, причем чем большего размера яйцо, тем лучше. Яйца тоже красиво украшены, их начинают продавать во всех кондитерских города за месяц до «Великой недели». Стоимость такого яйца начинается от 10 евро. Во многих регионах Греции есть свои особые традиции и обычаи, которых обязательно придерживаются жители. В субботу утром с балконов домов на Корфу выбрасывают посуду. В полдень воскресенья мужчины острова Калимнос отправляются в горы и взрывают там самодельные фейерверки, которые они заранее соорудили именно к Пасхе.

На Идре, где основным транспортным средством являются ослики, в воскресенье устраивают гонки на них. Во многих городах в воскресенье работают уличные ярмарки, на которых люди продают товары «handmade». За долгие годы кризиса многие греки приноровились делать многие вещи своими руками, в основном сувенирную продукцию для туристов. Поэтому пасхальные ярмарки для большинства умельцев — возможность вернуть хотя бы часть потраченных денег. Пасхальное воскресенье в Греции — светлый и радостный праздник. Как говорят старожилы, в этот день всегда «греет солнце и розы цветут, потому что природа радуется». По традиции, греческие семьи отправляются на природу, чтобы жарить ягненка на вертеле. 1 кг мяса ягненка обойдется в 5,5 евро в городских супермаркетах. Многие афинские семьи, например, заказывают целого барана или ягненка заранее из деревень, тогда стоимость килограмма мяса будет ниже — всего 4 евро за кг. Пожарить барана на вертеле можно только в строго отведенных для пикников местах.

Выехать за город на красивый пляж или в сосновый лес не выйдет, за разведение огня в неразрешенном месте в Греции можно угодить в тюрьму. Большой праздничный обед, на котором семья соберется в полном составе, начнется в 9 утра и будет продолжаться до захода солнца. В понедельник греки будут отдыхать от празднований, а во вторник вернуться к привычному образу жизни.