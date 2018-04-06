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Пасхальные мастер-классы организовали для участников проекта «Московское долголетие»
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Пасхальные мастер-классы организовали для участников проекта «Московское долголетие» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.
«В канун праздника Пасхи на занятиях по художественно-прикладному творчеству, организованному в рамках проекта «Московское долголетие», для горожан пенсионного возраста пройдут тематические мастер-классы. Представителей старшего поколения научат украшать стол к Пасхе, создавать натюрморты и композиции, пасхальные корзинки, открытки, сувениры из шерсти, художественно оформлять пасху и куличи, а также расписывать яйца, в том числе с учетом новых технологий», — сказал собеседник агентства.
Занятия проводятся в различных районах Москвы как в центрах соцобслуживания, так и на других площадках организаций, являющихся участниками пилотного проекта, добавили в департаменте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter о том, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале правительства Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.
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