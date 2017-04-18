Тайная комната в Китай-городе может быть открыта для посещения

Московские власти не исключают, что тайная комната, которая недавно была открыта при раскопках в Китай-городе, может стать доступной для посещения. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов

"Я являюсь сторонником того, что любая археологическая находка должна быть изучена профессионалами. Что касается предложений некоторых общественных деятелей и москвоведов, то, наверное, было бы интересно открыть эту тайную комнату для посещения. Я думаю, что этот вопрос мы еще будем обсуждать", - сказал Емельянов.

Ранее координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов предложил открыть найденную тайную комнату для посещения.

Как сообщалось ранее, Московские археологи обнаружили в районе Лубянки и Новой площади, где начались работы по программе "Моя улица", более 150 артефактов, главным из которых стал "слух" у основания Китайгородской стены. "Слух" - это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.