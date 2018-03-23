Движение ограничат в центре столицы на Пасху

Движение ограничат в центре Москвы из‑за Пасхального богослужения 6 и 7 апреля

«Перекрытия в связи с проведением Пасхального богослужения. Участок 1: Спартаковская улица от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы. Участок 2: Елоховский проезд. Участок 3: Нижняя Красносельская улица от Спартаковской улицы до Елоховского проезда. Период: 6 апреля с 19:30 до 20:00, с 23:30 7 апреля до 00:30 8 апреля», — говорится в сообщении. На нескольких участках улиц в центре Москвы 6 и 7 апреля будет перекрыто движение из-за проведения пасхального богослужения, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

Также движение полностью перекроют в Елоховском проезде с 08:00 7 апреля до 19:00 8 апреля.

Пасха — один из древнейших христианских праздников, в этом году его отметили 8 апреля.