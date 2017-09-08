Аномальная жара до 28 градусов впервые за столетие придет в Москву 13 сентября

Вторая волна «бабьего лета» придет в Москву в праздничные выходные, после чего уже с начала новой недели в столицу ворвется субтропическое тепло — температура поднимется до аномальных для сентября 28 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, с 9 и 10 сентября погода будет комфортной, облака поредеют, ветры развернутся на теплые южные румбы, а вероятность осадков сократится до минимума. В ночные часы температура составит 7-12 градусов, субботним днем уже 15-20 градусов, в воскресенье до 19-24.



«И это еще не все. На следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла! Температура продолжит стремительно повышаться, ночью станет не прохладнее 11-16 градусов, а днем к среде до 23-28 градусов, что является аномалией для сентября и соответствует показателям середины лета. Мало того, 13 сентября, возможно, будет повтор рекорд далекого 1909 г., когда в Москве было 27,4 градуса», — отметили в центре погоды.