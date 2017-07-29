В Москве в воскресенье объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в воскресенье, 30 июля, желтый уровень погодной опасности в Москве из-за дождя, высокой температуры и пожароопасности.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — говорится в субботу в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В Москве и Московской области в субботу ожидается гроза с усилением ветра до 12-17 м/с и повышение температуры днём до 24-26 градусов.