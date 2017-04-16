МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Главное столичное управление МЧС России предупредило москвичей, что до утра понедельника, 17 апреля, ожидается усиление ветра, гололедица и мокрый снег.

Как сообщает НСН, погодные условия могут спровоцировать ухудшение ситуации на дороге.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, что способно привести к повреждению линий электропередач, а также частичному повалу деревьев.

В МЧС призвали жителей и гостей Москвы обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также посоветовали парковать автомобили вдали от подобных конструкций.

Ранее синоптики рассказали телеканалу «360», какой будет погода на Пасху в Москве.