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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
Главное столичное управление МЧС России предупредило москвичей, что до утра понедельника, 17 апреля, ожидается усиление ветра, гололедица и мокрый снег.
Как сообщает НСН, погодные условия могут спровоцировать ухудшение ситуации на дороге.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, что способно привести к повреждению линий электропередач, а также частичному повалу деревьев.
В МЧС призвали жителей и гостей Москвы обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также посоветовали парковать автомобили вдали от подобных конструкций.
Ранее синоптики рассказали телеканалу «360», какой будет погода на Пасху в Москве.
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