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Облачная погода, мокрый снег и до 7 градусов тепла ожидается в столичном регионе 16 апреля
Облачная погода, мокрый снег и температура до плюс 7 градусов ожидается в Москве и Московской области в воскресенье, 16 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 3 до 5 градусов, по области 2-7 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления 3-8 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление в столичном регионе останется пониженным, а также ниже нормы окажется температура воздуха. Такие условия неблагоприятны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, это касается гипотоников, лиц с вегето-сосудистой дистонией. У них возможны головные и сердечные боли.
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