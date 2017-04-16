Облачная погода, мокрый снег и до 7 градусов тепла ожидается в столичном регионе 16 апреля

Облачная погода, мокрый снег и температура до плюс 7 градусов ожидается в Москве и Московской области в воскресенье, 16 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем ожидается облачная погода. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 3 до 5 градусов, по области 2-7 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления 3-8 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в столичном регионе останется пониженным, а также ниже нормы окажется температура воздуха. Такие условия неблагоприятны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, это касается гипотоников, лиц с вегето-сосудистой дистонией. У них возможны головные и сердечные боли.