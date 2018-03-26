Ещё
Над Москвой прольется весенний звездопад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи увидят первый весенний звездопад 22 апреля 

Москва24 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Первый весенний звездопад — Лириды — можно будет увидеть в небе над столицей 22 апреля. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Как уточнили сотрудники планетария, активность метеорного потока Лириды повысится в период с 16 по 25 апреля. Своего пикового значения поток метеоритов достигнет 22 апреля, в 21:00 по московскому времени.
"Ожидаемое количество — 10–18 метеоров в час", — отметили в пресс-службе.
По словам специалистов, метеорный поток Лириды образован кометой C/1861 G1 Тэтчер, его можно наблюдать в небе каждый год. Судя по историческим записям, за Лиридами наблюдали уже более 2,5 тысячи лет, рассказали сотрудники планетария.
Ранее российским ученым удалось заглянуть внутрь одного из редчайших метеоритов. Они исследовали крупный фрагмент метеорита Сеймчан, обнаруженного в Магаданской области в 1964 году, получив информацию о его составе без разрушения самого объекта. По словам ученых, анализ метеорита расширит знания о происхождении Вселенной и об этапах формирования небесных тел.
Москва24: последние новости
Участок Кожуховской линии метро от "Некрасовки" до "Косино" откроют к концу лета В центре Москвы отреставрировали детский приют начала XX века Линию метро до поселка Коммунарка могут начать строить через два–три месяца
 Ещё 58 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
16 стран высылают российских дипломатов385
США высылают российских дипломатов263
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно210
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди132
Тест: Как спастись при пожаре34
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение