Над Москвой прольется весенний звездопад

Первый весенний звездопад — Лириды — можно будет увидеть в небе над столицей 22 апреля. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Как уточнили сотрудники планетария, активность метеорного потока Лириды повысится в период с 16 по 25 апреля. Своего пикового значения поток метеоритов достигнет 22 апреля, в 21:00 по московскому времени.
"Ожидаемое количество — 10–18 метеоров в час", — отметили в пресс-службе.
По словам специалистов, метеорный поток Лириды образован кометой C/1861 G1 Тэтчер, его можно наблюдать в небе каждый год. Судя по историческим записям, за Лиридами наблюдали уже более 2,5 тысячи лет, рассказали сотрудники планетария.
Ранее российским ученым удалось заглянуть внутрь одного из редчайших метеоритов. Они исследовали крупный фрагмент метеорита Сеймчан, обнаруженного в Магаданской области в 1964 году, получив информацию о его составе без разрушения самого объекта. По словам ученых, анализ метеорита расширит знания о происхождении Вселенной и об этапах формирования небесных тел.