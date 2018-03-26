Над Москвой прольется весенний звездопад

Москвичи увидят первый весенний звездопад 22 апреля

Первый весенний звездопад — Лириды — можно будет увидеть в небе над столицей 22 апреля. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Ожидаемое количество — 10–18 метеоров в час", — отметили в пресс-службе. Как уточнили сотрудники планетария, активность метеорного потока Лириды повысится в период с 16 по 25 апреля. Своего пикового значения поток метеоритов достигнет 22 апреля, в 21:00 по московскому времени.

По словам специалистов, метеорный поток Лириды образован кометой C/1861 G1 Тэтчер, его можно наблюдать в небе каждый год. Судя по историческим записям, за Лиридами наблюдали уже более 2,5 тысячи лет, рассказали сотрудники планетария.