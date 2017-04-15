Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи

Погода в Москве испортится в праздник Пасхи. Как сообщили в субботу в столичном Метеобюро, атмосферный фронт утром в воскресенье принесет похолодание, мокрый снег и усиление ветра.

"Под утро в городе подморозит до минус 1 - минус 3 градусов, может выпасть до 1 см снега, на дорогах будет скользко", - отметил представитель метеослужбы. Днем снег и мокрый снег продолжат идти, по предварительным расчетам, ожидается до 8 мм осадков - почти 20% месячной нормы.

Максимальная температура воздуха составит всего плюс 3-5 градусов. Северо-восточный ветер усилится до 5-10 м/с.

Циклон сохранит свое влияние на погоду в Москве и в начале следующей недели. Будет холодно, ветрено и сыро. Ожидается гололедица.