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На Пасху общественный транспорт в Москве будет работать до 3.30 ночи
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На Пасху общественный транспорт в Москве будет работать до 3.30 ночи 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Наземный городской транспорт в Москве в Пасхальную ночь с 7 по 8 апреля будет курсировать до 3.30 ночи, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"В ночь на воскресенье, 8 апреля, мы продлим работу городского транспорта: наземный транспорт будет ходить до 3.30 минут по 161 наиболее востребованному маршруту", — сказал Ликсутов на заседании президиума правительства столицы.
Он напомнил, что помимо этого москвичи смогут воспользоваться одним из 11 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта, которые связывают центр Москвы с отдаленными районами столицы. Все они работают с интервалом в 15-30 минут.
Как сообщалось ранее, в дни пасхальных праздников — 1, 8, 15 и 17 апреля ГУП «Мосгортранс» организовал 37 бесплатных маршрутов, включая 10 действующих и 27 специальных экспрессных маршрутов. Транспорт проследует к 17 основным городским и пригородным кладбищам.
Помимо этого, на Пасху, 8 апреля ОАО «ЦППК» и ОАО «МТППК» увеличат количество остановок 53 пригородных поездов.
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