На Пасху общественный транспорт в Москве будет работать до 3.30 ночи

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Наземный городской транспорт в Москве в Пасхальную ночь с 7 по 8 апреля будет курсировать до 3.30 ночи, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов

"В ночь на воскресенье, 8 апреля, мы продлим работу городского транспорта: наземный транспорт будет ходить до 3.30 минут по 161 наиболее востребованному маршруту", — сказал Ликсутов на заседании президиума правительства столицы

Он напомнил, что помимо этого москвичи смогут воспользоваться одним из 11 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта, которые связывают центр Москвы с отдаленными районами столицы. Все они работают с интервалом в 15-30 минут.

Как сообщалось ранее, в дни пасхальных праздников — 1, 8, 15 и 17 апреля ГУП «Мосгортранс» организовал 37 бесплатных маршрутов, включая 10 действующих и 27 специальных экспрессных маршрутов. Транспорт проследует к 17 основным городским и пригородным кладбищам.

Помимо этого, на Пасху, 8 апреля ОАО «ЦППК» и ОАО «МТППК» увеличат количество остановок 53 пригородных поездов.