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Московские власти предлагают изменить избирательное законодательство в столице
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Московские власти предлагают изменить избирательное законодательство в столице
Эхо Москвы
1 час назад
Комментарии
В частности, голосование на выборах мэра могут продлить. Об этом и других нововведениях, пишет
КоммерсантЪ
. Выборы мэра
Москвы
состоятся 9 сентября.
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