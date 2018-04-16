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Московские власти предлагают изменить избирательное законодательство в столице
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Кремль призвал россиян не играть в прятки

Московские власти предлагают изменить избирательное законодательство в столице 

Эхо Москвы 1 час назад
В частности, голосование на выборах мэра могут продлить. Об этом и других нововведениях, пишет КоммерсантЪ. Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.
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Эхо Москвы: последние новости
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