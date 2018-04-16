Московские власти предлагают изменить избирательное законодательство в столице

Эхо Москвы: последние новости

11.04.2018 17:42 : Гудков огорчен тем, что Яшин объявил о намерении участвовать в выборах, поскольку рассчитывал на его поддержку

08.04.2018 06:07 : Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных «За вашу и нашу свободу» пройдет сегодня в Москве

14.04.2018 16:31 : Движение поездов на «красной» ветке московского метро сегодня прерывалось из-за падения пассажира на рельсы