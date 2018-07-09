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Пассажиропоток «Магистрали» увеличился
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Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» увеличился на 15% за счет болельщиков ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» в столице увеличился за счет гостей чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль», проходящих в центре столицы, вырос на 15% во время ЧМ-2018. Транспортом пользуются около 500 тыс. пассажиров ежедневно. Это на 60 тыс. человек больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
Как пояснил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, рост популярности автобусов сети «Магистраль» связан с наплывом в Москву болельщиков, которые прибыли на матчи ЧМ— 2018. Зарубежные гости оценили удобство «Магистрали». Так, они выбирают для своих поездок маршруты, которые следуют с минимальными интервалами движения в течение всего дня. Автобусы сети «Магистраль» позволяют проехать по центру города без пересадок на метро и Московское центральное кольцо.
Также для удобства ориентирования иностранных гостей информация на навигационных схемах на остановках общественного транспорта продублирована на английском языке. Кроме того, гости могут пользоваться мобильными приложениями городского транспорта, в которых можно уточнить самый быстрый маршрут.
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