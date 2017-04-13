ЦОДД попросил московских водителей не выезжать на дороги на летней резине

Центр организации дорожного движения рекомендовал московским водителям выезжать на дороги только на зимней резине. В ближайшие дни в столичном регионе синоптики прогнозируют ночные заморозки — температура опустится до минус 3-4 градусов. Об этом сообщает в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в четверг, 13 апреля.

«Автомобилистов, которые уже сменили резину на автомобиле на летнюю, просим воспользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни дорожное движение на столичных улицах может быть затруднено из-за неблагоприятных погодных условий, отметили в ЦОДД, напомнив о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также избегать необоснованных маневров и резких торможений.