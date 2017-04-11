В Москве объявили штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера 12 апреля. С предупреждением москвичам выступили синоптики столичного Метеобюро. Текст заявления передает ТАСС

«До 21:00 мск в Москве и в Новой Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано объезжать деревья, а пешеходам - обходить дорожные знаки и шаткие рекламные конструкции.