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В Москве объявили штормовое предупреждение
В Москве объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера 12 апреля. С предупреждением москвичам выступили синоптики столичного Метеобюро. Текст заявления передает ТАСС.
«До 21:00 мск в Москве и в Новой Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше», - говорится в сообщении.
Водителям рекомендовано объезжать деревья, а пешеходам - обходить дорожные знаки и шаткие рекламные конструкции.
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