Синоптики пообещали 25 апреля последние в этом году заморозки

В Москве последние в этом году весенние заморозки ожидаются 25 апреля, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Отмечается, что наиболее ранней датой прекращения морозов в столице является 4 апреля, а самыми поздними заморозки отмечены 15 мая 2004 года.

"Средняя дата приходится на 26 апреля. Текущий апрель не радует теплом, однако прогнозы позволяют говорить о том, что прекращение заморозков в Москве произойдет примерно в средние сроки, и последний мороз этого года следует ожидать 25 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода в Москве отстает от нормы на три недели.