Власти Москвы уточнили причину перекрытия Садового кольца

В Департаменте транспорта Москвы заявили, что движение по Садовому кольцу 7 апреля перекрывали ради спецпроезда. Об этом сообщает «Газета.ру».

Кому именно обеспечивали спецпроезд, в дептрансе не уточнили. До этого никаких уведомлений о перекрытии от городских служб и полиции не поступало.