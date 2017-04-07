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Власти Москвы уточнили причину перекрытия Садового кольца
В Департаменте транспорта Москвы заявили, что движение по Садовому кольцу 7 апреля перекрывали ради спецпроезда. Об этом сообщает «Газета.ру».
Кому именно обеспечивали спецпроезд, в дептрансе не уточнили. До этого никаких уведомлений о перекрытии от городских служб и полиции не поступало.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что движение по внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара было ограничено около 13:00, ограничение длилось примерно полчаса. Выезд с прилегающих улиц был заблокирован. Позже в управлении ГИБДД по Москве заявили об отсутствии перекрытий и пробок на Садовом кольце.
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