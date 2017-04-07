Полиция по неизвестным причинам перекрыла Садовое кольцо в Москве

В Москве сотрудники полиции перекрыли внутреннюю сторону Садового кольца в районе Новинского бульвара. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Водители не понимают причин перекрытия и громко сигналят», – передает корреспондент с места событий.

Кроме того, заблокирован и выезд на Садовое кольцо с прилегающих улиц. На них образовались серьезные заторы. Ранее никаких уведомлений о перекрытии от городских служб и полиции не поступало.