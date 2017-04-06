В центре Москвы началась акция памяти и солидарности «Питер - Мы с тобой!»

В Москве стартовала акция солидарности с пострадавшими во время теракта в петербургском метро в понедельник. На Манежной площади собрались десятки тысяч человек, - те, кто хочет морально поддержать петербуржцев, многие люди возлагают цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград». На площади объявлена минута молчания. Звучит колокольный звон. Среди собравшихся на Манежной площади особенно много молодых людей, передает телеканал «Вести 24».

Как сообщалось, в понедельник в результате взрыва самодельной бомбы в метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

Народный артист России Иосиф Кобзон накануне призвал москвичей выйти на Манежную площадь. Сам Кобзон в четверг улетает в Турцию вместе с обновленным ансамблем имени Александрова. «В Турции пройдет два концерта в память убитого посла Андрея Карлова и погибших александровцев. Так что я призываю всех быть неравнодушными и прийти на Манежную площадь. А сам я буду на памятных вечерах в Стамбуле», - рассказал народный артист.

Считаю, что всем нам надо быть сплоченными. То, что случилось – это страшно. Террористы своими действиями хотят вызвать страх. Мы им можем противопоставить нашу спокойную уверенность и солидарность, сказала накануне газете ВЗГЛЯД певица, член Общественной палаты России Диана Гурцкая , которая намерена в четверг прийти на вечер памяти.

«Я считаю, что всем нам надо быть сплоченными. То, что случилось – это страшно. Террористы своими действиями хотят вызвать страх. Мы им можем противопоставить нашу спокойную уверенность и солидарность. В таких ситуациях я всегда готова помочь всем, чем могу. Так поступит каждый человек, поддержит людей, которые в этом нуждаются. Все это ужасно, у меня даже слов не хватает. Столько людей погибло!», - заявила Гурцкая.

Накануне в соцсетях появился хэштег #ПитерМыСТобой, с которым и оставляют соответствующие призывы известные люди. С предложением провести вечер памяти выступил главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко

Ранее сообщалось, что заявку на вечер памяти 6 апреля в 17.00 на Манежной площади подал профсоюз работников метрополитена Москвы совместно с Московской Федерацией профсоюзов и профсоюзом работников транспорта в знак солидарности с Петербургом.