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В Москве объявлено штормовое предупреждение
В Москве синоптики Метеобюро объявили штормовое предупреждение, передает ТАСС.
"С полудня до 19 часов в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отмечается в предупреждении.
Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.
Отмечается, что в Москве 12 апреля резко похолодало. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие дни в Москве сохранится прохладная, ветреная погода с осадками.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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