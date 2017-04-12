В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве синоптики Метеобюро объявили штормовое предупреждение, передает ТАСС.

"С полудня до 19 часов в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - отмечается в предупреждении.

Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

Отмечается, что в Москве 12 апреля резко похолодало. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие дни в Москве сохранится прохладная, ветреная погода с осадками.