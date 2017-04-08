МЧС предупреждает водителей и пешеходов о густом тумане в Москве

Главное управление МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение о плотном тумане в регионе. Соответствующая информация была размещена на сайте министерства.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" с 06:00 до 11:00 08.04.2017 в Москве (включая ТиНАО) ожидается туман с видимостью от 200 до 500 м. Из-за тумана возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП", - говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями водителей просят значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

Пешеходов также просят не терять бдительность. "В тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами, иначе водители вас просто не увидят", - отмечают в МЧС.