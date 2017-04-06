Снег вернется в Москву в выходные

В Москву в ближайшие дни придет холодный атмосферный фронт, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В течение нескольких дней, похолодает, температура может достигнуть минусовых отметок в ночные часы.

"Пройдут осадки, временами будет усиливаться ветер, и температура понизится, в ночь на воскресенье даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновь начнется потепление", - рассказали в метеослужбе.

Ранее сообщалось, что в Москве, 6 апреля, в четверг ожидается до +15°C.