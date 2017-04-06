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Снег вернется в Москву в выходные
В Москву в ближайшие дни придет холодный атмосферный фронт, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
В течение нескольких дней, похолодает, температура может достигнуть минусовых отметок в ночные часы.
"Пройдут осадки, временами будет усиливаться ветер, и температура понизится, в ночь на воскресенье даже до слабых отрицательных отметок. В начале новой недели вновь начнется потепление", - рассказали в метеослужбе.
Ранее сообщалось, что в Москве, 6 апреля, в четверг ожидается до +15°C.
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