На Бульварном кольце нашли клад медных монет и части деревянной мостовой XVIII века

Подготовительные работы к благоустройству по программе «Моя улица» помогли столичным археологам найти десятки личных предметов москвичей, а также остатки сооружений городской инфраструктуры. Их возраст насчитывает от 100 до 500 лет. Все находки были обнаружены на Бульварном кольце при подготовке траншей для будущей прокладки коммуникаций.

«Находки в районе Бульварного кольца представлены как сохранившимися фрагментами сооружений – дренажных систем, трамвайных путей, так и утилитарными, мелкими бытовыми предметами», - рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

На Страстном бульваре были найдены остатки бревенчатой мостовой XVIII века. Это продольные балки или лаги, которые укладывали в основание деревянного мощения.

На Петровском бульваре был найден клад XVIII века из 12 медных монет. Как отмечают археологи, клад похож на тот, что в прошлом году обнаружили в Вознесенском переулке. Монеты были в кошельке или мешке, который не сохранился. Сумма найдена небольшая.

«Скорее всего, деньги были припрятаны на повседневные траты. Такие медяки были в ходу во время правления Екатерины II и Павла I», - рассказали в Мосгорнаследии.

На Покровском бульваре археологи обнаружили фрагменты двух каменных надгробий, которым почти 500 лет. Примечательно, что это две белые плиты XVI века без каких-либо указаний на то, кто был похоронен под ними. Лишь на одной из плит прорезан рисунок: предположительно, крест на горе Голгофа.

«Это не значит, что эти плиты были без каких-либо обозначений. Возможно, надписи были нанесены краской и просто стёрлись от времени. Надгробие с надписями, сделанными краской мы уже находили при работах в Церкви Михаила и Фёдора Черниговских в Черниговском переулке», - рассказал Алексей Емельянов.

Из элементов исторической городской инфраструктуры были найдены кирпичные коллекторы XVIII века на Гоголевском бульваре, части бревенчатой дренажной системы XVII-XVIII веков на Никитском бульваре. Археологи также нашли булыжную мостовую начала XX века на Яузском бульваре и трамвайные пути с деревянными шпалами того же времени на Чистопрудном бульваре.

В ходе археологического мониторинга на бульварах обнаружили множество мелких бытовых предметов, остатков посуды, обуви и одежды. Это то, чем горожане пользовались в повседневной жизни несколько столетий назад. Среди таких артефактов:

— варган (небольшой музыкальный инструмент, на котором играют, плотно прижав к зубам или губам);

— кресало (огниво) XVI-XVII веков;

— керамические курительные трубки XVIII века.

Также были найдены металлические пуговицы, обувные подковки и фрагменты кожаной обуви, товарные пломбы, свинцовые пули и нательные кресты, печные изразцы, а также фрагменты керамической, стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды. Большую часть предметов относят к XVI-XIX векам.

Как сообщил Алексей Емельянов, за археологический сезон в Москве находят порядка 5-6 тысяч артефактов и крупных археологических объектов. В прошлом году благодаря программе «Моя улица» археологи выявили дополнительно тысячу предметов. Глава Департамента культурного наследия убежден, что начавшийся сезон работ даст ещё больше находок.

Напомним, это не первые артефакты, которые удалось обнаружить археологам, наблюдающим за подготовительными работами по программе «Моя улица». В районе Новой площади они нашли более 150 артефактов, а также «слух» в сохранившемся участке Китайгородской стены.