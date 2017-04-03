На востоке Москвы запахло сероводородом

В нескольких районах на востоке Москвы с утра сильно пахнет сероводородом. При этом в ночь на понедельник, 3 апреля, станции экомониторинга фиксировали примерно в тех же районах превышение загрязняющих веществ в атмосфере, сообщает «Интерфакс».

Неприятный запах ощущается в Марьино, Люблино, Печатниках, Кузьминках и Тектильщиках, а также в районе ВДНХ на северо-востоке.

Согласно данным "Мосэкомониторинга", минувшей ночью в районе Люблино резко повысилось содержание оксида углерода — оно превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,1 раза. Также содержание оксида азота превышало ПДК примерно в 1,15 раз.

Примерно такие же показатели зафиксировали станции мониторинга в районе Бирюлево, Котельники. В Капотне превышение ПДК по диоксиду азота достигает 1,6 раз. Станция экомониторинга в Марьино показывает превышение ПДК оксида азота и содержание в воздухе ультрадисперсных частиц.