В Москве объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, которое будет действовать до сегодняшнего вечера, объявлено в Москве. Синоптики Росгидромета предупреждают жителей столичного региона об усилении ветра.

"С 10:00 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/ с и выше",- отмечается в сообщении. Аналогичное предупреждение действовало и минувшей ночью.

Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам лучше сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

По прогнозу специалистов, сегодня днем в Москве возможен небольшой дождь. Несмотря на сильный западный ветер, воздух может прогреться до 9-11 градусов.