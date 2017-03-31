Синоптики рассказали о предстоящем потеплении в Москве на выходные

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что на предстоящих выходных в столичном регионе ожидается потепление.

«Холодные воздушные массы уходят на восток. Мы ждём повышения температуры, по крайне мере до нормы в субботу, 1 апреля. А воскресенье и понедельник окажутся ещё тёплее», — приводит слова метеоролога НСН.

Температура днём в субботу, 1 апреля, в Москве продержится в районе +4 — +6⁰С, в области температура воздуха составит от +2 до +7⁰С.

В воскресенье, 2 апреля, потеплеет до +11⁰С в Москве. По области максимальная температура до +12⁰С.

Ранее синоптики рассказали «360» прогноз погоды на первую неделю апреля в Москве.

Также агентство Nation News передавало, что ночь с 29 на 30 марта стала самой холодной с начала весны.